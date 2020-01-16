Украина расследует атаку российских хакеров на компанию Burisma

После сообщений СМИ о том, что хакеры, связанные с российскими спецслужбами, атаковали связанную с импичментом президента США украинскую компанию Burisma, а также основанную президентом Украины студию «Квартал 95», департамент киберполиции Украины начал расследование. Об этом сообщает МВД страны.

Публикация The New York Times о русских хакерах привлекла внимание украинских киберполицейских. Они начали уголовное производство по статьям, связанным с нарушением тайны переписки и с несанкционированным вмешательством в работу компьютеров, автоматизированных систем и сетей. Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

Украина обратилась в ФБР и компанию Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. При этом нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.