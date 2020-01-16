МВД Украины начало расследование возможной слежки за Мари Йованович

Министерство внутренних дел изучило материалы, обнародованные Палатой представителей США, которые показывают вероятность слежки за бывшим послом США на Украине Мари Йованович. Ведомство сообщает, что в связи с этим возбуждены уголовные дела о нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Анализ украинской стороной материалов, которые в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа были представлены Палатой представителей, показал, что по заказу граждан США за Йованович могли незаконно следить, а также взломать ее электронные гаджеты.

«Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства. Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории», — отмечают в министерстве.

Расследование должно показать, нарушалось ли законодательство или «это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США». Напомним, что соратник личного адвоката Трампа Лев Парнас получал сообщения от республиканца Роберта Хайда, в которых говорилось, что тот знает, где Йованович, с кем говорит и включены ли ее гаджеты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.