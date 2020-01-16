Дума одобрила премьера

В поддержку Мишустина высказались 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Проголосовавших против не было. Воздержались коммунисты — об этом в своем выступлении заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Выступая в Госдуме, Мишустин обозначил шесть приоритетных направлений работы правительства, передают «Ведомости». Это запуск нового инвестиционного цикла; эффективное использование возможностей и ресурсов, которые дают нацпроекты; развитие оборонно-промышленного комплекса; стимулирование технологического развития экономики; рост аграрного сектора; развитие направлений транспорта для снятия инфраструктурных ограничений в регионах.

До заседания парламента Мишустин встретился отдельно с каждой фракцией. Депутатам он сообщил, что выступает против введения прогрессивного налога и изменений пенсионной реформы. При этом обещал через два года ввести адресную помощь малоимущим и немедленно заняться поддержкой бизнеса — снять барьеры, и сократить издержки предпринимателей. Среди приоритетов работы нового кабинета министров Мишустин назвал цифровую экономику и нацпроекты. Изменения в составе правительстве будут, сказал Мишустин, но подробностей пока не привел.

15 января, после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Путин предложил на его место кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина.