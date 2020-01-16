Эрдоган объявил о начале ввода войск в Ливию

Для поддержки международно признанного Правительства национального согласия Турция начинает посылать войска в Ливию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Новость прозвучала за несколько дней до саммита в Берлине, на котором будет рассматриваться ливийский конфликт, сообщает Reuters.

Эрдоган отметил, что его страна будет использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии. Президент Турции также заявил, что страна начнет предоставлять лицензии на разведку и бурение в восточной части Средиземного моря в 2020 году в соответствии с морским соглашением с Ливией.

В воскресенье, 19 января, Эрдоган должен встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии в Берлине, чтобы обсудить ливийский конфликт. Ранее стороны ливийского противостояния встречались в Москве, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, но оно не было подписано.