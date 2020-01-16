ЕСПЧ признал нарушением отказ российских властей в согласовании ЛГБТ-акций

Европейский суд по правам человека постановил, что отказ в проведении ЛГБТ-акций в 64 городах России противоречит нормам Конвенции о правах человека. Об этом сообщает «Апология протеста».

Заявители в рамках дела «Алексеев и другие против России» жаловались на нарушение прав, гарантированных статьями Конвенции: о свободе собраний, отсутствии эффективных средств правовой защиты и запрете дискриминации.

Жалобу одного из заявителей (Николая Алексеева) ЕСПЧ посчитал неприемлемой, так как тот ранее, после отказа в компенсации морального вреда, опубликовал оскорбительные комментарии о суде и судьях. Тем не менее, суд установил, что российские власти нарушили права других заявителей в 76 случаях. Авторы жалоб не получат компенсации морального вреда, так как сам факт признания нарушения уже является достаточной компенсацией, отметили в ЕСПЧ.