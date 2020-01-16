За угрозы судье Криворучко Алексей Вересов оштрафован на 160 тыс. рублей

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в отношении Алексея Вересова, фигуранта дела об угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко. Как сообщает «Медиазона», обвиняемого оштрафовали на 160 тыс. рублей, прокуратура хотела взыскать на 10 тыс. больше.

Так как Вересов признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Обвинение строилось вокруг комментария с текстом «Сожгите его» под постом о судье Криворучко, который приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии. Критику в адрес судьи отслеживала пресс-служба Московского городского суда. Изначально Вересова обвиняли в экстремизме, но после изменения статьи выпустили из СИЗО.

Ранее суд вынес приговор еще одному фигуранту дела об угрозах Евгению Ерзунову, который также признал вину. Тот был оштрафован на 110 тыс. рублей.