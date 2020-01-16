Алексей Навальный: ФБК требует

Как известно, у российских чиновников очень талантливые жены. Причём талантливы они обычно в области бизнеса. А раскрывается этот талант всегда ровно в тот момент, когда их мужья оказываются на высоких должностях с доступом к государственным деньгам и правом подписи.

В декларациях вчерашних домохозяек, учительниц и скромных бухгалтерш моментально оказываются шестизначные цифры. А на вопрос откуда нам пояcняют: она занимается бизнесом. А каким — не скажем. Это превратилось уже в золотой стандарт российской коррупции. Жены легализуют взятки и откаты, получаемые мужьями-чиновниками, через некий «бизнес», о котором ничего не известно.

Вот и свеженазначенный премьер-министр России Михаил Мишустин относится именно к таким мужьям, чьи жены оказались невероятно удачливыми предпринимательницами. Долларовыми миллионершами.

Михаил Мишустин стал чиновником в 1998 году. Сначала советником главы налоговой службы, потом — в том же году — заместителем.

За исключением небольшого перерыва (2008 — 2010) Мишустин работал высокопоставленным чиновником, должность которого несовместима с бизнесом.

Из последних 22 лет Михаил Владимирович Мишустин 20 лет является «слугой народа».

Но почему же он тогда так чертовски богат?

Всё дело в очень талантливой жене.

В 2010 году Мишустин возглавляет Федеральную налоговую службу и вынужден публиковать декларации. И сразу стало невозможно не обратить внимание на его супругу Владлену Юрьевну Мишустину. Дела у нее идут великолепно. Это просто какая-то Атлантиха, расправившая плечи.

За последние 9 лет она одна (без дохода супруга-чиновника) заработала почти 800 миллионов рублей.

2010 год: 72 млн руб

2011 год: 61 млн руб

2012 год: 73 млн руб

2013 год: 149 млн руб

2014 год (кризисный, но не для всех): 160 млн рублей

2015 год: 81 млн руб

2016 год: 77 млн руб

2017 год: 68 млн руб

2018 год: 48 млн руб

Итого: 789 млн рубей.

И это всё она умудрилась сделать параллельно с воспитанием троих детей. Красивая была бы история о достижениях сильной женщины, но, к сожалению, никакой фактуры об успешном бизнесе вы не найдете.

На Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее ничего невозможно найти в интернете. Но каждый год она исправно зарабатывает то по миллиону долларов, то по два, то по четыре. На чем? Как? Тайна покрытая мраком, как это всегда и бывает с нашими чиновниками.

Любому человеку очевидно, что если некто заработал честным бизнесом почти миллиард рублей, то следы этого бизнеса должны легко обнаруживаться. Часто чиновники лгут о том, что следов их семейного бизнеса нет, потому что он связан с инвестициями, а не с реальным сектором. Но для того чтобы заработать миллиард на инвестициях, надо инвестировать несколько миллиардов. А таких средств у семьи Мишустина просто не могло быть.

При этом прямо сейчас, сами почитайте, телеграм-каналы и кремлевские СМИ просто разрываются от постов, какой Мишустин весь из себя продвинутый и современный чиновник. Все у Мишустина про прозрачность, про цифровизацию, про точный учет. Каждую копеечку с каждого индивидуального предпринимателя, с каждого ларька и киоска Мишустин учтет и запишет.

Поэтому считаю, что от самого Мишустина ровно такой же прозрачности нужно и требовать. Решил стать вторым человеком в стране, никто тебя не заставлял — будь добр, расскажи, пожалуйста, каким таким бизнесом твоя семья зарабатывает сотни миллионов.

Тем более есть куча отягчающих обстоятельств. С 1998-го года с небольшим перерывом Мишустин на госслужбе. И ведомство у него, налоговая служба — одно из самых коррупционноемких из всех существующих. Налоговая служба — это не только ведь цифровизация и электронная подпись. Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетов, в офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде.

Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы. Просто чемодан с деньгами заменяется притворным контрактом с фирмой супруги чиновника.

Тем более что сегодня мы видим, что недвижимость Мишустина начали засекречивать.

Фонд борьбы с коррупцией призывает премьер-министра России Михаила Мишустина незамедлительно раскрыть все подробности того, как именно и в партнерстве с какими организациями его супруга зарабатывала сотни миллионов рублей.

Это вопрос элементарной этики и уважения к гражданам страны, которой Мишустин собрался управлять. Мишустин обязан объяснить людям, которые, работая десятилетиями, зарабатывают полмиллиона в год (при хорошем раскладе), каким образом его жена зарабатывает в 320 раз больше. Что она делает? Ходит на работу? Инвестировала? Куда? Где хранит этот накопленный миллиард, и в какой валюте?

Ответ готовы принять в свободной форме. Пусть хоть в телеграм-канале напишет.

Ну а на случай, если Мишустин нам соврет, я призываю всех, кто знает хоть что-то интересное о делишках и схемах Мишустина в ФНС (или где-либо еще) писать нам на Черный Ящик https://blackbox.fbk.info/. Не забывайте, что это полностью анонимно, мы сами не видим, кто нам пишет, поэтому ответить мы не можем. Хотите ответа, оставляйте контакты в самом письме.