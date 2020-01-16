Лидера протеста в Ингушетии обвинили в создании экстремистского сообщества

Одному из лидеров акции протеста в Ингушетии Ахмеду Барахоеву предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества и руководстве им. Другому активисту, Исмаилу Нальгиеву, предъявили участие в данном сообществе. Под аналогичные обвинения могут попасть и другие участники акции против границы с Чечней, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на главу ингушского «Мемориала» Тимура Акиева.

«Планируется сегодня предъявить обвинение Бараху Чемурзиеву и Зарифе Саутиевой. Малсагу Ужахову, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву предъявят в ближайшие дни. Среди подозреваемых указывается и Ахмед Погоров, который в настоящее время находится в розыске», — сказал Акиев.

По его словам, другим ранее обвиненным в беспорядках участникам акции в Ингушетии 26 и 27 марта 2019 года также предъявят обвинения по новому делу.

Следствие считает, что Барахоев, Мальсагов и Ужахов организовали экстремистское сообщество, в состав которого вошли Чемурзиев, Саутиева, Погоров, Хаутиев, Нальгиев и другие неустановленные лица.