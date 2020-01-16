Судебный процесс над Трампом в Сенате начнется 21 января

Рассмотрение статей обвинения об импичменте президента США Дональда Трампа начнется на следующей неделе во вторник. После четырех недель разногласий демократы из Палаты представителей все-таки передали необходимые документы в Сенат, сообщает Reuters.

После того как Палата представителей предъявила Трампу обвинения в превышении полномочий и препятствовании расследованию и объявила импичмент, прошел практически месяц. Все это время демократы, у которых в Палате представителей большинство, спорили с контролируемым республиканцами Сенатом о формате проведения судебного заседания. Сторона обвинения хотела бы увидеть больше свидетелей, а многие поддерживающие Трампа сенаторы планировали закрыть дело без подробного рассмотрения в судебном формате.

Президента США обвиняют в том, что он удерживал военную помощь Украине, вынуждая эту страну начать расследование в отношении сына политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Перед передачей статей об импичменте в Сенат демократы обнародовали новые документы, свидетельствующие, в частности, о возможной слежке за бывшим послом США на Украине Мари Йованович.