Историк, социолог Дмитрий Дубровский: Список могильщиков Конституции-1993

Вообще-то понятно, что реально работать будет несколько человек, остальные будут изображать «обсуждение». Главное, конечно, видеть в этом представление о том, кто является лояльными группами, которым не страшно довериться, и кто эти группы представляет.

Конечно, там есть верные депутаты и сенаторы: коррупционер Клишас (законы об оскорблении власти, «фейковых» новостях, активный сторонник «закона подлецов» и проч.), верные сыны и певцы путинской партии Машков, Прилепин, Калягин, Мацуев, Вл. Соловьев, карманные профсоюзы и представители благотворительных НКО. Эти будут за «общественность».

Из политологов — некто А. Шутов, хорошо известный «Диссернету» — ну в конце концов воры есть в Комиссии, почему бы не быть и жуликам.

https://novayagazeta.ru/…/…/07/78489-shutovskie-dissertatsii

Из правоведов — академик Хабриева, автор идеи о внесении в Конституцию единой национальной идеологии, собственно, видимо эту поправку она и будет там продвигать?

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. Помимо того, что штрейкбрехер, но важнее — соавтор правовой позиции, отправленной в КС, о необязательности выполнения решений ЕСПЧ, это он будет, видимо, объяснять и обосновывать, каким таким образом решения Европейского суда по правам человека нарушают.... права и свободы граждан России, ведь этого же добивается президент Путин.

Подозреваю, что и остальные правоведы выбраны в соответствии с их позицией, а не профессиональными качествами.

Поэтому можно себе кое-что уже понять про будущие поправки, — ну помимо тех, которые напрямую предлагает сам Путин.

Там явно будет что-то про единую идеологию, про примат российской Конституции над международными законами (что позволит активнее плевать в сторону ЕСПЧ и других международных органов по защите прав человека, если не вообще их покинуть — для защиты прав человека в России, разумеется), ну и я подозреваю, что-то про особую духовность, сакральность России и ее особого пути, чего уже так давно добиваются изоляционисты.

В общем, это список могильщиков Конституции 1993 г. Она не была идеальной, мягко говоря, но то, что грозит прийти ей на смену, меня просто ужасает.

Ну, про правозащитников я просто не говорю. Даже и попыток не было их приглашать, разумеется.

1993: Румянцев, Шейнис, Туманов, Краснов.

2020: Пушков, Роднина, Мацуев, Прилепин и Клишас.

Почувствуйте разницу. Молодые, погуглите первую строчку!

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