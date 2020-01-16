«Проект» рассказал о скрытой элитной недвижимости Мишустина

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин с 2001 года владел особняком на Рублевке, но сейчас Росреестр скрывает данные хозяина этой недвижимости.

Как сообщает «Проект», почти 20 лет назад Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дома площадью почти 900 кв. м. на участке 5,5 тыс. кв.м. в коттеджном поселке «Коттон Вэй». В 2001 году Мишустин занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. Сейчас Росреестр скрывает собственников недвижимости. В выписке видно, что у дома и участка по два собственника, но вместо имен указана «Российская Федерация».

«Проект» пишет, что теоретически кандидат в премьеры сам мог изменить эту информацию, так как с 2004 по 2006 год он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Но вероятнее, что дом был переписан на несовершеннолетних детей, так как раньше собственность фигурировала в декларации Мишустина, а теперь они выросли, и вносить особняк в документ больше не надо.

Согласно декларации Мишустин вообще не владеет никакой недвижимостью. Зато собственник «Российская Федерация» обладает квартирой в ведомственном доме Управления делами президента на улице Трехгорный вал, где были прописаны Михаил и Владлена Мишустины.