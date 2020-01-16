Борис Вишневский: Некомплект палаты №6

Наряду с очень немногими серьезными профессионалами (такими как Сурен Авакьян), там и прыгунья Исинбаева, и пианист Мацуев, и экс-фигуристка Роднина, и казачий атаман Долуда, и верноподданный режиссер Шахназаров, и писатель-боевик Прилепин (эх, Гиви с Моторолой не дожили)…

Жаль, нет «ночного волка» Залдостанова и вождя нодовских клоунов Федорова — был бы полный комплект палаты № 6.

И эти граждане теперь будут имитировать общественное участие при разработке поправок к Конституции?

Не смешите мои тапочки. Что им скажут написать, то они и одобрят бурными аплодисментами.

Это не народ.

Это хуже, чем народ.

Это лучшие люди города.

Пришли просить Владимира Владимировича, чтобы он правил ими вечно.

Вон они, жмутся у стен.

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