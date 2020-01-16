Белоруссия будет шантажировать Россию ежемесячным ремонтом нефтепровода «Дружба»

Чтобы получить выгодные для себя условия по стоимости транзита нефти через Белоруссию и цене поставок на НПЗ, Минск будет проводить постоянные ремонты на трубе «Дружба», ограничивая поставки в Европу. Как пишет «КоммерсантЪ», «Гомельтранснефть Дружба» (оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба») объявил, что каждый месяц будет проводить ремонт на отрезке Мозырь–Брест-3 с частичной остановкой перекачки нефти. Из-за первой такой частичной остановки с 14 по 17 января в Польшу будет поступать на 50% меньше нефти от максимальной производительности. Пока Варшава получает нефть в соответствии с графиком.

Эксперты считают, что таким образом Минск пытается улучшить позицию в переговорах и получить тариф на транзит, компенсирующий недополученную выручку от прокачки нефти в связи с загрязнением сырья в «Дружбе» в апреле 2019 года, а также более низкие цены для закупки нефти. Если из-за ремонтов транзит через Белоруссию на некоторое время будет снижен и российским компаниям придется переориентироваться на поставки через порты, то в итоге Россия, вероятно, пойдет на компромисс.