NYT: США возобновили совместные военные операции с Ираком

Менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за изгнание из страны американский военных, страны возобновили совместные операции, пишет The New York Times. О решении возобновить совместные операции изданию сообщили два военных источника на условиях анонимности.

После 10-дневной паузы, которая началась после авиаудара США, в результате которого под Багдадом погиб иранский командир Касем Сулеймани, американские военные заявили о готовности проводить с Ираком совместные операции против «Исламского государства»*. Это было необходимо, чтобы подавить любую пропаганду победы со стороны боевиков, начавшуюся из-за того, что США приостановили операцию. Однако сначала было неясно, одобрил ли кто-либо в иракском правительстве возобновление совместных миссий.

Но позже стало известно, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, который ранее заявлял, что правительство выполнит распоряжение парламента об изгнании американских войск, смягчил позицию. В своем выступлении перед кабинетом министров он сказал, что последнее слово не за парламентом, и если уж принимать решение о выводе армии США, то это должно сделать правительство. Он также напомнил министрам, что «ИГИЛ* начал реорганизацию и планирование вторжения и атак». При этом некоторые иракские чиновники службы безопасности также выступили против идеи вывода войск США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

