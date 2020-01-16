Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковой ракеты

Минобороны США заключило контракт на разработку системы гиперзвукового ракетного вооружения с компанией Lockheed Martin. Общая стоимость проекта и его создания — $31,9 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании-разработчика.

Гиперзвуковая ракета сухопутного базирования, которая будет способна преодолеть систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить цели, получила название Operational Fires. Испытательные запуски планируется начать в 2022 году.

В прошлом году российские военные провели для американских инспекторов показ ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». Владимир Путин, выступая в конце декабря 2019 года на коллегии Минобороны, подтвердил разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности на основе ракеты 3М22 «Циркон».