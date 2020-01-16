США и Китай подписали первоначальную торговую сделку

Согласно подписанному между странами документу, Китай в течение двух лет увеличит закупки товаров и услуг в США на $200 млрд, а американские власти вернут на прежний уровень некоторые тарифы. Первоначальная торговая сделка поможет разрядить напряженность между странами после 18 месяцев разногласий, пишет Reuters.

Однако у стран остается еще много неразрешенных проблем, возникших из-за «торговой войны», и президент США Дональд Трамп призвал Китай продолжить переговоры. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ зачитал перед прессой письмо президента Си Цзиньпина, в котором китайский лидер оценил сделку как знак того, что две страны могут разрешить свои разногласия путем диалога.

В основе сделки — обещание Китая на протяжении двух лет тратить как минимум $200 млрд на закупку у США сельхозпродукции, энергоресурсов, производственных изделий и других товаров и услуг. До начала «торговой войны», в 2017 году, Китай потратил на эти цели порядка $186 млрд.

По словам пресс-секретаря организации «Фермеры за свободную торговлю» Мишель Эриксон-Джонс, эта сделка не отменяет ответных тарифов на американский экспорт и делает фермеров «все более зависимыми» от закупок, контролируемых государством в Китае.