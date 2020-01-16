Создана рабочая группа по внесению поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Речь идет об изменениях, анонсированных в послании Федеральному собранию. Предварительный состав группы размещен на сайте Кремля.

Рядом с каждым из тех, кто включен в состав рабочей группы, значится «по согласованию». Это значит, что количество участников еще может корректироваться.

Сопредседателями рабочей группы определены председатель Комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Всего в списке порядка 70 человек. Помимо федеральных и региональных депутатов и чиновников различных уровней, членов Общественной палаты в нем оказались представители вузов, профсоюзов, президенты благотворительных фондов и общественных организаций, спортсмены, деятели культуры (например, пианист Денис Мацуев) и даже атаман Всероссийского казачьего общества.