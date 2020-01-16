Иностранные СМИ об отставке правительства в России

«Президент Владимир Путин заменил долго исполняющего обязанности премьер-министра и призвал к радикальным конституционным изменениям, питая слухи о том, что российский лидер собирается расширить свою власть после окончания срока в 2024 году», — пишет Bloomberg. Отмечается, что курс рубля практически не среагировал на политические изменения.

Издание отмечает, что «Путин не прокомментировал свои планы, и в его предложениях не было никаких изменений, которые могли бы создать для него новую должность. Но сдвиги могут уменьшить широкие полномочия, которыми в настоящее время обладает президент, потенциально обуздать любого преемника, в то же время сделать другие органы более влиятельными».

Bloomberg цитирует политолога Татьяну Становую, которая скептически отнеслась к должности выдвинутого в премьер-министры Михаила Мишустина: «Никто не может знать наверняка, но он больше похож на технического премьер-министра. У Путина до 2024 года еще четыре года, и у него есть время для принятия решения».

Говоря об уходе Дмитрия Медведева с поста премьера, BBC напоминает, что даже когда тот был президентом, властью все равно считали Владимира Путина. Канал также приводит высказывание Алексея Навального, который считает, что любой референдум по конституционным изменениям будет «мошенническим дерьмом», а цель Путина — стать «единственным лидером на всю жизнь».

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд пишет: «Президент Путин любит стабильность. Это его вещь. Таким образом, новость о том, что все правительство подало в отставку, стала большой неожиданностью. Судя по разговорам в интернете, кажется, что даже представители кабинета министров не ожидали этого. На мгновение это было похоже на воспоминание о России 1990-х годов, когда президент Ельцин менял премьер-министров так же легко, как носки. Владимир Путин не Ельцин, хотя этот шаг и выглядит как часть более крупного плана, который сводится к консолидации и расширению его влияния на власть».

Что касается предложенных в рамках послания изменений, Рейнсфорд отмечает, что если бы обычные люди считали Путина виновным в их бедах, россияне вполне могли бы задаться вопросом, почему они должны оставлять его после 2024 года. «Дмитрий Медведев, так часто полезный для Путина, пока выглядит как удобный козел отпущения», — пишет корреспондент.

La Monde сообщает, что в России «настало время великих маневров для перехода 2024 года». И «Владимир Путин показал, что он не намерен ждать этого крайнего срока, который знаменует конец его четвертого и, теоретически, последнего президентского срока, для запуска этого опасного процесса».

«Политический порядок России, практически не изменившийся с начала 1990-х годов, оказался в лихорадочной неопределенности», — заявляет The New York Times. Издание пишет, что «Путин назвал свои предложения, объявленные в ежегодном обращении к нации, попыткой укрепить демократию. Но его политические конкуренты и многие независимые аналитики интерпретировали их больше как стратегию сохранения власти».

NYT цитирует бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, по мнению которого Путин дал «четкий ответ» на вопросы о его будущем: «Я останусь президентом навсегда».

Также издание сравнивает возможную схему продления власти с казахстанской. «В этой центральноазиатской стране бывший президент Нурсултан Назарбаев в прошлом году ушел с поста официального лидера своей страны, но остался главой правящей партии и принял новый титул «лидера народа». Это сделало Назарбаева эквивалентом бывшего главного лидера Китая Дэн Сяопина, который не занимал официальную должность руководителя в последние годы, но контролировал свою страну до своей смерти в 1997 году», — пишет NYT.

CNN отмечает, что «передача властных полномочий от президента к парламенту может сигнализировать о смене власти, о которой давно говорят в России». Но «критики Путина предполагают, что он рассматривает различные сценарии сохранения контроля над страной после окончания его президентского срока в 2024 году, включая возможность стать премьер-министром с расширенными полномочиями. Аналогичным образом в 2008 году Путин поменялся местами с премьером, чтобы обойти конституционное положение, запрещающее одному и тому же лицу отбывать два срока подряд».

NBC говорит, что «этот шаг последовал за месяцами спекуляций в российских СМИ о том, попытается ли Путин остаться у власти после 2024 года без изменения Конституции или с помощью формирования единого государства с дружественным соседом Белоруссией».

«В конце прошлого года Путин намекнул на возможные конституционные поправки для перераспределения полномочий между президентом, кабинетом и парламентом. Он не уточнил, какие изменения могут быть сделаны, — напоминает USA Today о пресс-конференции Путина, где он также говорил о конституционных изменениях.

Издание также цитирует эксперта по России из Королевского института исследований в области обороны и безопасности (Лондон) Марка Галеотия: «Довольно дрянное обращение с Медведевым после такой преданной службы, как с главным дворецким и назначенным козлом отпущения».

The Sydney Morning Herald пишет, что президент России «нажал на спусковой крючок на ранних стадиях заговора», чтобы «сохранить железную власть над страной» и отмечает, что «Путин остается в целом популярным в России, несмотря на его долгое время на вершине и ряд международных инцидентов, которые вызвали гнев других мировых лидеров».