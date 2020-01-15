«На наших глазах начался трансфер»

15 января Владимир Путин обратился с очередным посланием к Федеральному собранию. Предварительно главной темой речи президента называли бедность, и первую половину своего выступления Путин действительно посвятил социальным программам и проблеме рождаемости, в частности, обещал увеличить материнский капитал. Но во второй части президент неожиданно выступил с серией программных заявлений, касающихся основ политического устройства России. Он предложил целую порцию поправок к Конституции, закрепив в ней положение Государственного совета, а также расширив полномочия Совета Федерации и Государственной думы.

Путин добавил, что проведение столь масштабных изменений без учёта мнения граждан невозможно, но не уточнил, идёт ли речь о референдуме или иной форме волеизъявления. Сразу после окончания президентского послания информационное агентство РИА «Новости» сообщило о том, что правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку.

Мы спросили у политологов, означает ли выступление президента, что в Кремле определились со сценарием транзита власти в 2024-м году?

Алексей Макаркин: Предложенные изменения в Конституцию — это решение вопроса о транзите. Путин предлагает сформировать политическую систему, где меньшую роль будет играть президент, а значит, цена вопроса «кто будет преемником» уменьшится. У нового президента будет меньше прерогатив, меньше влияния на правительство. Цель в том, чтобы создать более сбалансированную систему, не так сильно зависящую от рейтинга главы государства.

Кроме того, нужна какая-то конструкция, может быть, связанная с Государственным советом для самого Владимира Путина, чтобы он мог, уйдя с поста президента, сохранить немалую степень контроля над политической системой.

Референдум тут нужен, чтобы потом отменить это было сложнее, и легитимность изменений в Конституции была бы связана не просто с голосованием в парламенте и одобрением глав субъектов федерации, а с мнением граждан. Другое дело, что слово «референдум» пока не звучало, и состоится ли он, или будет выбран какой-то другой формат волеизъявления, пока непонятно. Для референдума нужно, чтобы пришло больше половины избирателей. А если придёт меньше, то что?

Нужна какая-то конструкция, может быть, связанная с Государственным Советом для самого Владимира Путина, чтобы он мог, уйдя с поста президента, сохранить немалую степень контроля над политической системой

Власть такого не может допустить, а значит, будет смотреть на настроение людей и на то, захотят ли они голосовать. Пока что президент проявляет осторожность, чтобы, если люди поведут себя неактивно, можно было бы ограничиться другим форматом.

Но на этом пути возможно ещё много поворотов. Процесс только начался, время ещё есть.

Константин Калачев: Президент оставляет за собой возможность выбрать, кем он будет в будущей России. О пожизненном президентстве речи не идёт, а его предложения конституционной реформы пока не прописаны в деталях. Непонятно, что имеется в виду под голосованием по Конституции, будет ли это референдум, опрос или что-то ещё. Но Конституция будет меняться, и меняться под предстоящий трансфер власти, а также для противодействия тому, что кажется Путину угрозами. Отсюда — обращение к раздражающей конституционной статье о приоритете международного права. Хотя как её менять — пока непонятно, она относится к защищённой части Конституции, и требует Конституционного совещания. Но это детали.

А главное — на наших глазах начался трансфер. Первая часть послания — электоральное обращение к «путинскому большинству», в частности, к женщинам среднего и старшего возраста: я с вами и забочусь о ваших детях. А вторая часть послания — прорисовка будущего: расширение полномочий Госдумы и Госсовет как возможная площадка для самого Путина.

В итоге мы вступаем в кампанию 21-го года. Непосредственно в 21-м, скорее всего, Путин лично возглавит списки «Единой России», чтобы обеспечить себе возможность переместиться в кресло председателя партии и главы фракции в Госдуме, если в 24-м это понадобится.

Первая часть послания — электоральное обращение к «путинскому большинству», в частности, к женщинам среднего и старшего возраста: я с вами и забочусь о ваших детях. А вторая часть послания — прорисовка будущего: расширение полномочий Госдумы и Госсовет как возможная площадка для самого Путина

В результате он заявляет полную ревизию наследия Бориса Николаевича. От него осталось ещё два важных положения: приоритет международного права и хотя бы формальное отделение местного управления от государственной власти. Но сейчас это пересмотрят.

В остальном возникают вопросы. Например, что касается социальных программ. Это само по себе хорошо, но для их реализации нужен экономический рост, а где его драйверы? И вторая тема — интересы и запросы меньшинства, о которых не сказано ничего. Где ответ на вопрос, что делать, чтобы активная часть общества не уезжала из страны в поисках лучшей доли? Как сделать Россию более привлекательной для собственных граждан?

Но Путин это просто игнорирует: у него есть собственные сторонники, с ними он и говорит. А это, в среднем, люди низкого достатка, с не самым хорошим образованием, зависящие от государства.

Аббас Галлямов: Путин видит, что ничего не менять нельзя. Ощущение застоя в обществе достигло такого уровня, что напрямую бьет по электоральным перспективам властей. Надо что-то менять, вот Путин и меняет.

Референдум нужен для того, чтобы удовлетворить запрос общества на участие в политике. Люди хотят, чтобы власти с ними советовались, вот Путин и будет «советоваться»

Одновременно он решает задачу обеспечения собственного политического будущего. Возможно, оно связано с Госдумой. Похоже, что он видит себя в кресле следующего спикера и для этого расширяет полномочия парламента.

Референдум нужен для того, чтобы удовлетворить запрос общества на участие в политике. Люди хотят, чтобы власти с ними советовались, вот Путин и будет «советоваться».

Кроме того, референдум — это ещё один способ отсечь все нежелательные варианты изменений, которые могут сейчас возникнуть. Наше законодательство о референдумах таково, что выйти на него игроку, не обладающему административным ресурсом, невозможно.

Фото: rossaprimavera.ru