Константин Сонин об отставке правительства

Умные политологи пытаются — и очень успешно — вписать отставку правительства в контекст сохранения президента Путина у власти после окончания нынешнего срока его президентства, но экономисты, мне кажется, должны обратить внимание вот на что. Неважно, какие долгосрочные политические мотивы у этой отставки. Очевидно, что есть кратко- и среднесрочные экономические мотивы без всякой политической подоплёки. После выхода из кризиса десятилетней давности результат — не просто стагнация. А стагнация, с которой правительство давно и полностью смирилось.

Если бы я был экономическим советником нового премьера, я бы говорил сейчас о следующем. Серьёзные экономические реформы (если после десяти лет стагнации не видно, что они необходимы, то когда это будет видно?) — это прерогатива президента Путина. Самые главные из реформ — реформы правоохранительных органов и суда — не могут быть сделаны «экономическим блоком». План таких реформ нужно создать и нужно продвигать, но они займут годы. Но есть дела, которые можно сделать сразу и есть слова, которые можно сразу произнести.

1) Курс на изоляцию в международной торговле — тупиковый. Он обогатил владельцев отдельных предприятий за счёт десятков миллионов россиян, причём больше всего от «контрсанкций» пострадали наиболее незащищенные. Контрсанкции должны быть отменены немедленно, а задачей МИД и других ведомств должно быть достижение значимых улучшений в торговых отношениях.

2) Богатство страны создаётся предпринимателями и работниками, а не чиновниками и правоохранительными органами. Можно быть богатой страной со слабой армией, но нельзя быть бедной страной с сильной, такого не бывает. Нынешняя стагнация — гораздо большая угроза для безопасности страны, чем любая деятельность внешних врагов. Премьер-министр должен сказать о том, что развитие бизнеса и повышение благосостояния граждан — это главная задача правительства. Остановка политических репрессий, деморализующих и предпринимателей, и работников — это экономическая задача. Сокращение военных и околовоенных расходов — это не бухгалтерская, а политическая задача правительства. Без этого не будет безопасности — ни внешней, ни внутренней.

3) Борьба с коррупцией должна начинаться с правительства. В правительстве не должно быть чиновников – крупных предпринимателей. Бывшие предприниматели и богатые люди, конечно, могут. Но занятие бизнесом на высшем уровне госслужбы — и отсталость, и неэффективность, и в 2020 году уже страшный раздражитель. Опубликованные данные про коррупцию премьера Медведева и членов его правительства в последние годы оказывали очень сильный деморализующий эффект. Ещё хуже будет, если помимо деморализации они будут мобилизовать граждан против всей системы власти. Новый премьер должен заботиться — вслух — о своей репутации.

Велик ли шанс, что новый премьер с первого дня проявит лидерские качества в борьбе за эти приоритеты: восстановление условий торговли, повышение роли и ценности предпринимательства, снижение коррупции, — не знаю. Обращайтесь к умным политологам. Экономические приоритеты «прямо сейчас», на мой взгляд, такие.

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