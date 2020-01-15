Дмитрий Гудков: Конституционный переворот

А теперь оставим эмоции и посмотрим спокойно, что произошло.

Во-первых, случилось то, о чем мы все догадывались: никакой смены власти в 2024-м не будет. Никакого «мухожука» можно больше не ждать. Пока нельзя сказать, какую должность займет Путин (я бы чисто стилистически советовал генсека), но это и неважно. Главное — что пожизненную.

Во-вторых, у следующего президента многие важные полномочия забирают, чтобы не взбрыкнул, если что. В любой другой ситуации можно было бы приветствовать усиление других институтов, но только не в нашем случае. Фамилию главного института мы знаем уже 20 лет.

Дмитрия Медведева, похоже, можно поздравить. После поправок в Конституцию он становится единственным, кто может баллотироваться только на один срок. Объяснять, почему это повышает его шансы снова греть президентский стул, полагаю, не нужно.

В-третьих, возможны досрочные выборы в Госдуму, темп взят хороший. Нынешняя обещает все сделать до лета, а следующую лучше избрать побыстрее, чтобы рейтинги окончательно не обвалились. Референдума может, как сказали в ЦИКе, и не быть: обойдутся каким-нибудь электронным голосованием активных граждан.

Бессмысленно сейчас рассуждать, какой пост ослаблен, какой институт усилен: это все головы Змея Горыныча, у них одно тулово и хвост.

В общем, Путин (он и только он) решил не рисковать, не ждать смутных дней транзита, а ударить первым, переформатировав все под себя, чтобы уже не утомляться на разных там выборах. Конституционный переворот бывает и таким — совершенно законным.

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