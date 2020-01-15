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Суд взыскал с оппозиции 2,3 млн рублей как компенсацию Росгвардии за летние акции

15.01.2020

Черемушкинский суд взыскал по иску прокуратуры с Алексея Навального, ФБК и других оппозиционеров 2,3 млн рублей за акции, прошедшие 27 июля и 3 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

«Пока все обсуждают отставку правительства, Черемушкинский суд только что взыскал с нас 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры, которая требует возместить убытки Росгвардии, понесенные во время разгона оппозиции», — пишет Ярмыш.

В октябре 2019 года прокуратура подала два иска к оппозиционерам на 2,5 и 2,4 млн руб., чтобы компенсировать затраты из-за привлечения дополнительных сил Росгвардии на акции протеста 27 июля и 3 августа в Москве. В затраты вошла оплата труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для транспорта, задействованного во время проведения митингов.

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