Георгий Сатаров: Российский транзит стартовал

За оставшееся до 2024 года время Путину надо обеспечить решение двух задач. Первая — резко менять ситуацию в экономике. Его словам верят все меньше, а верить делам без толку, поскольку наше международное величие уже не приносит чувства «законной гордости», а делами внутри страны президент почти не занимался. После широкого ассортимента социальных обещаний, на который была щедра его речь при представлении послания, нужны существенные дополнительные средства. Это значит, нужно иное правительство, не столь «техническое», как нынешнее. Нужно довольно быстро заставить экономику снова начать зарабатывать деньги.

Но это еще не все. Транзит — заведомо переходный процесс. И его главный дефект — дефицит обожаемой Путиным стабильности. Значит, транзит нужно обеспечивать не только деньгами, но и какими-то институциональными инструментами. И вот что нужно:

— надо получить поддержку региональных элит, а для этого надо вернуть им часть той власти, которой они располагали в нулевых годах. Надо сделать Госсовет конституционным органом, подкинуть ему полномочий и вовлечь в программу транзита;

— надо сделать правительство правительством реального парламентского большинства, а для этого дать Думе право формировать правительство, пусть отвечает тоже за процесс транзита. Тем более что управляемость подавляющего числа депутатов несомненна;

— надо усугубить автаркию политического режима, уменьшить влияние на него извне. Значит, надо отменить верховенство международного права и сделать недействующими решения международных органов (особенно — ЕСПЧ). И пусть не раскачивают тут лодку!

— надо усилить контроль над силовиками. Значит, нужно усилить Совет безопасности и поставить смотрящим абсолютно своего человека. Прямо сейчас! На самом старте транзита! Отсюда отставка Медведева (ну и правительства заодно, чтобы два раза не вставать).

Смею утверждать, что дополнительные меры по гарантированию устойчивости процесса транзита не заставят себя ждать. И вообще нас ждет впереди много интересного. И кто первый откроет тотализатор на кандидатуру будущего премьера?

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