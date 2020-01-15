Кирилл Рогов: Назад к партийной диктатуре?

Главное, что нужно помнить, обсуждая путинские реформы политического устройства: реальное содержание той или иной системы правления определяется прежде всего реальным распределением сил в обществе и уровнем конкурентности политической системы.

В неконкурентной системе, где отсутствует свободный доступ к выборам для партий и кандидатов, а выборы проводятся нечестно и фальсифицируются, передача полномочий парламенту, скорее всего, будет означать передачу этих полномочий руководству доминирующей в парламенте партии.

Пока трудно понять в целом план путинской реформы. Но мы можем предположить из того, что сказано, что часть президентских полномочий будет распределена между Советом Федерации (полномочия по назначению силовиков), Думой (полномочия по назначению премьера и министров) и Госсоветом (советом губернаторов и президента? с этим органом пока ничего не понятно). Власть оказывается распределена между четырьмя институциями (учитывая и собственно избираемого всенародно президента).

Такая сложная конструкция может работать в условиях неконкуретного режима, скорее всего, если за всеми этими органами будет стоять единая партия, в руководстве которой и будут приниматься все реальные решения.

Такая конструкция, отчасти похожая на китайскую, позволит Путину сохранять за собой фактический контроль на неопределенный срок, выдвинув при этом целую группу потенциальных преемников, конкурирующих между собой.

Впрочем, как мне приходилось уже писать, партийная диктатура не является продуктивной авторитарной моделью в 21 веке. Партийные диктатуры в 20 веке рождались из гражданских и антиколониальных войн и движений, а затем держались на силе традиции. В России партийная власть непопулярна. Так что будем смотреть. Да и окончательные выводы относительно предполагаемой конструкции можно будет делать, когда узнаем больше деталей.

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