В Кремле пояснили формат голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поскольку президент говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», — сказал Песков.

Ранее Путин вынес на обсуждение ряд важных поправок в Основной закон страны.