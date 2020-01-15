Правительство России уходит в отставку

Премьер Дмитрий Медведев счел правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе, сообщил он в ходе встречи Владимира Путина с кабинетом министров.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - сказал Медведев.

Президент Владимир Путин введет должность заместителя главы Совбеза и планирует назначить на эту должность Медведева, передает ТАСС. Он будет отвечать за вопросы обороноспособности и безопасности. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, одним из которых является Медведев.

Путин при этом выразил удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты правительством. «Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», - отметил президент.

Путин поручил старому составу правительства пока исполнять обязанности до назначения нового правительства, уточняет «Интерфакс».