Геннадий Гудков: Россию готовят к «новому» старому Путину

В стране сегодня началась подготовка к «увековечиванию Путина» после 2024 года. Сделать это пока мешает Конституция, значит, надо ее изменить. Это - основной смысл Послания президента, сдобренный прикрытием из совпадающей с прожиточным уровнем МРОТ(эта идея стара, как сама Госдума) и горячей еды для школьников начальных классов. Что по сути предлагает Путин? Первое: устранить из Конституции приоритет международного права, чтобы развязать себе руки в наращивании и продолжении репрессий и гонений. Права человека, свободы, гарантии - все это досадные помехи для движения страны к диктаторскому режиму.

Второе: отдавать власть нельзя ни в каком виде. Никаких потрясений и перемен в 2024 быть не должно. Либо Госсовет над страной во главе с Путиным, либо супер-премьер типа Главного канцлера, получившего бразды правления от послушной Думы (вот вам и «зачищенные» от сюрпризов выборы 2021 по обкатанному этим летом в Москве сценарию). Видимо, окончательно в Кремле пока не определились, хотя, скорее всего, Путин сможет совместить эти две должности: председателя Госсовета и премьер-министра.

Если бы президент действительно хотел реформы власти, то начинать надо было с Совета Федерации. Эта часть Парламента России - фактически продолжение послушной «вертикали», ибо она не избирается, а назначается. 50% назначается НАЗНАЧЕННЫМИ Путиным губернаторами, а еще 50% - местными Думами (назначается!), где 100% - засилье «Единой России» и проверенных «системных партий». Таким образом, как минимум 50% Парламента России ВСЕГДА формируется теми, кто лично полностью зависим от воли Путина и его назначенцев. Вот почему президенту можно смело говорить о возрастании роли СФ в вопросах назначения руководства силовиков и судейского корпуса. Какая разница, как Путин будет это делать, лично сам или через Совет Федерации, который, по сути - еще одна канцелярия при президенте РФ?

В этом - суть и смысл нынешнего послания. Народу объявлено: смены власти в 2024 г. не ждите. Я никуда не ухожу. Все останется так, как есть. (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, все встают!)

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