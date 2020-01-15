В Пермском крае суд отменил штраф региональному отделению «Мемориала»

Кудымкарский городской суд прекратил административное производство в отношении пермского «Мемориала» и отменил штраф за «захват лесного фонда», который на организацию наложило краевое Министерство природных ресурсов. Об этом сообщает интернет-журнал «Звезда».

Административное дело в отношении регионального «Мемориала» было возбуждено после того, как в рамках международной волонтерской экспедиции «По рекам памяти» в августе 2019 года был прибран участок на кладбище в заброшенном селе Галяшор, где были похоронены депортированные литовцы и поляки. Краевое минприроды оштрафовало ранее организацию на 200 тыс. руб., ее руководителя — на 50 тыс. руб.

В протоколе об административном правонарушении было указано, что на землях лесного фонда в Галяшоре установлены памятный знак и беседка, железные и деревянные кресты, ворота и забор, построен мост, вырублены деревья и обустроен импровизированный лагерь.

Суд установил, что памятный знак и беседка в Галяшоре появились еще в 2016 году, а мост — до начала экспедиции. В итоге Минприроды отказалось от некоторых претензий и сообщило, что «Мемориал» организовал в Галяшоре работу волонтеров по установке ворот и креста на кладбище, ремонту одной стороны забора, а также строительству нескольких скамеек. Судья согласилась со стороной защиты и отменила штраф в связи с недоказанностью правонарушения.