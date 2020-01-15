На реализацию заявленных в послании Путина мер потребуется 400-500 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов оценили затраты бюджета на реализацию предложений, которые президент России Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию.

По расчетам Кудрина, на предложенные социальные и экономические меры потребуется в 400-500 млрд рублей в год, а значит властям предстоит найти бюджетные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП.

«Прозвучавшие меры — они достаточно дорогие», — цитирует главу Счетной палаты ТАСС. Он также отметил, что нужно оценить влияние предложений Путина на снижение смертности и повышение рождаемости.

По мнению Антона Силуанова, только в 2020 году на реализацию демографических меры, которые озвучил Владимир Путин, потребуется 400-450 млрд рублей, а в следующем — гораздо больше.

«Поставленные президентом задачи будут финансово обеспечены в полном объеме, — заявил Силуанов каналу «Россия 24». По словам министра, в бюджете есть резервы, в том числе и неиспользованные средства прошлого года. «Посмотрим более жестко на остатки, которые перешли и не были использованы в прошлые годы, и будем заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с серыми схемами, теневыми схемами, которые существуют в сфере уклонения от налогов», — сказал министр.

Глава Минтруда Максим Топилин оценивает расходы на реформу системы материнского капитала в 100 млрд рублей в год, сообщает РБК. А бюджеты из-за новых выплат на детей придется пересмотреть и регионам.