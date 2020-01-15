Глава ЦИК допустила изменение Конституции без референдума

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что для внесения анонсированных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию скорее всего не потребуется проводить референдум. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, — сказала Памфилова. — Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется — скорее всего».

Напомним, Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию в рамках послания Федеральному Собранию. Среди них — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для глав субъектов, членов Совета Федерации и Госдумы, министров и судей; усиление роли Госсовета и парламента; удаление слова «подряд» из фразы о сроках президентства и другие. При этом президент предложил провести «голосование граждан страны» по всему пакету поправок.