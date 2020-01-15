Алексей Макаркин о послании президента

1. Как и предполагалось, публично на первом месте — социальная сфера. Соответствует общественному запросу: люди устали от геополитики. Даже в конституционные поправки включены социальные нормы (о МРОТе и индексации пенсий).

2. Тезис о сменяемости власти — официальный сигнал о начале транзита (неофициальный был дан на декабрьской пресс-конференции, когда возник вопрос о двух президентских сроках «подряд»).

3. Цена вопроса, связанная с преемничеством, снижается, теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами по формированию правительства с парламентом.

4. Усиливается роль Госсовета, статья о котором будет включена в Конституцию. Но Госсовет не будет аналогом Политбюро, так как Политбюро — это узкая группа лиц, а не собрание губернаторов.

5. Ключевой правовой вопрос — о приоритете международного права. Здесь предлагается воспроизвести уже существующую в российском законодательстве норму о том, что главным документом является Конституция. Однако статья 15 Конституции, в которой говорится о международном праве, входит в главу первую, которую может изменить только Конституционное собрание — а его созывать не планируется. Возможно, это положение будет включено в другой раздел Конституции, возможно, в статью 125 о Конституционном суде.

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