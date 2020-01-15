Александр Гольц: Под обещание льгот — серьезный пересмотр Конституции

Ну вот и началось. Под обещание льгот — серьезный пересмотр Конституции. Насколько я понимаю, предполагается серьезный перевод властных полномочий от президента: утверждение премьера и правительства, силовых министров импотентными сегодня Думой и Советом Федерации. Что предполагает, во-первых, уход Путина с президентской должности. И во-вторых, появление некоего центра, который будет контролировать так называемую законодательную власть. Предполагается, что договоры и международное право не будет действовать в России. Скорее всего, именно с этим связано ужесточение контроля над Конституционным и Верховном судами: именно им предстоит решать, соответствуют ли решения международных органов российским законам или Конституции. Подозреваю, что в процессе «обсуждения» выскочит как черт из коробочки предложение об учреждении какого-нибудь Высшего Совета Федерального Собрания во главе с Путиным В.В.

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