Новая Конституция от Путина

Говоря о Конституции, Путин заявил, что считает принятие нового Основного закона ненужным. Но ряд поправок предложил. По всему пакету изменений, по его словам, нужно будет провести голосование.

По мнению президента, необходимо закрепить в Конституции следующее:

· на территории России Конституция имеет приоритет над международным правом;

· Госдума получает право утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров;

· министры, судьи, главы регионов, члены Совета федерации и депутаты Госдумы не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство в других странах;

· кандидат в президенты должен проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства когда бы то ни было; во фразе о сроках президентства исчезнет слово «подряд»;

· расширение полномочий местного самоуправления;

· минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а также следует ввести регулярную индексацию пенсий;

· повышенную роль губернаторов и Государственного совета;

· назначение руководителей силовых ведомств и, возможно, региональных прокуроров после консультаций с СФ;

· Конституционный суд получает право по запросу президента проверять законопроекты на соответствие Основному закону до подписания президентом.