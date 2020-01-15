Мальта назвала новых владельцев «золотых паспортов» из России

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, оказалось около десятка полных тезок представителей российской бизнес-элиты и экс-депутатов «Единой России», сообщает РБК.

Среди тех, кто попал в список, тезки бывшего участника первой сотни Forbes и акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика, гендиректора компании Gamma Development и члена политсовета калининградского отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Паспорта получили и тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. Это бюро защищало интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ по поводу присоединения Крыма и в споре с акционерами ЮКОСа.

Также в списке фигурирует председатель совета директоров компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил получение гражданства Мальты в 2018 году.

Всего «золотые паспорта» Мальты в 2018 году приобрели более 3,5 тыс. человек, среди которых — пять членов королевской семьи Катара. Для получения «золотого паспорта» требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд и дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны либо приобрести/арендовать недвижимость.