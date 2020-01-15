Президент Ирана отклонил предложение США о новой ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани отклонил 14 января предложение о новой «сделке Трампа», направленной на урегулирование ядерного вопроса. Он назвал предложение американского президента «странным» и раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот всегда нарушает обещания, сообщает Reuters.

В своем выступлении на телевидении Хасан Рухани призвал Вашингтон вернуться к ядерному соглашению, которое Иран заключил с мировыми державами в 2015 году. При этом президент заявил, что Иран может сократить свои обязательства по этому пакту.

Рухани также раскритиковал европейские страны за то, что те запустили механизм урегулирования споров по ядерному соглашению.

Ранее о своем желании поддержать новую «сделку Трампа» высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ответ Дональд Трамп написал в Twitter, что согласен с этой позицией.