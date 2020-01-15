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#Президент

Послание Владимира Путина. Трансляция

15.01.2020

Президент России Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию, предложив поправки в Конституцию
Обращение начнется в 12:00 по московскому времени. Президент выступает в Центральном выставочном зале «Манеж», видео будут транслировать не только в телеэфире, но и на крупнейших медиафасадах Москвы — на шести рекламных экранах, фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».

13:17 На этом выступление президента завершено. Спасибо, что были с нами.

13:15

13:06 О Конституции. С момента ее создания многое изменилось в стране. У нас нет вооруженного конфликта, страна стабильна. Многие говорят о новой Конституции. Но по мнению Путина, такой необходимости нет. Можно вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию:

1. Россия может оставаться Россией только при сохранении суверенитета. Пришло время внести изменения, которые гарантируют приоритет российской Конституции над международным правом.

2.  Для глав субъектов, членов СФ и ГД, министров и судей — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство.

3.  Кандидат на пост президента должен проживать не менее 25 лет на территории РФ и не иметь иностранного гражданства, когда бы то ни было.

4.  Убрать слово «подряд» из фразы о сроках президентства.

5.  Нужно расширить полномочия местного самоуправления.

6.  Закрепить в Конституции минимальную зарплату не менее прожиточного минимума, достойное пенсионное обеспечение.

7.  Усилить роль губернаторов при принятии федеральных решений — закрепить роль Госсовета в Конституции.

8. Дума должна утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров.

9.     Назначение руководителей силовых ведомств и, возможно, региональных прокуроров после консультаций с СФ.

10.   СФ должен иметь право по представлению президента отстранять председателей судей. Усилить роль Конституционного суда: по представлению президента он сможет проверять законопроекты до их принятия.

Путин анонсировал всеобщее голосование по озвученным поправкам.


12:56 Путин переходит к вооружению армии. Она, по его словам, обогнала многие армии мира на десятилетия. 

12:53 В этом году мы отмечаем юбилей Победы. Мы должны защитить правду о Победе. В РФ будет создан крупнейший архив данных, доступных как россиянам так и всем желающим. 

12:52 Путин предлагает обеспечить бесплатный доступ к отечественным социально важным интернет-ресурсам. Нужен федеральный проект «Доступный интернет».

12:48 Путин говорит об экологии, о необходимости предприятиям снижать вредные выбросы, снижать количество захороненных отходов. 

12:45 Регионам будут компенсировать из федерального бюджета 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционной льготы. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.

12:44 Путин переходит к здравоохранению. По его словам, уровень детской смертности достиг исторического минимума, а ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет. Необходимо завершить развертывание системы фельдшерско-акушерских пунктов. В медицинских вузах увеличить квоты на целевое обучение. Систему оплаты труда в здравоохранении изменить. Дети, нуждающиеся в не имеющих разрешения препаратах, не должны оказываться в безвыходной ситуации.

12:33 Нужно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, особенно региональных. Высшей школе необходимо сотрудничать с работодателями. Студенты после второго курса должны иметь возможность изменить направление обучения, включая смежные профессии.

12:31 С 1 сентября нужно ввести спецдоплату классным руководителям в 5 тыс. руб. за счет федерального бюджета. Вообще все параметры зарплат бюджетников, заложенные в «майских указах», должны соблюдаться.

12:28 Путин говорит о необходимости развивать школы, современные технологии в них. 

12:22 Всех учеников с 1 по 4 класс нужно обеспечить горячим питанием в школах.

12:20 Путин говорит о социальных контрактах. Что эту программу надо усиливать.

Что касается материнского капитала, то программа будет продлена после 31 декабря 2021 года. Минимум до конца 2026 года. Также с 1 января этого года семья при рождении первенца уже получит маткапитал (466 тыс. руб.), хотя ранее это предполагалось только при рождении второго и последующего ребенка. При рождении второго ребенка маткапитал увеличивается на 150 тыс. руб. до 616 тыс.

12:15 Чтобы помочь семьям с детьми, Путин предлагает предусмотреть допвыплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года для семей, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека.

12:11 Важно обеспечить детей местами в детсадах и яслях. Деньги из бюджета выделены, но регионы не справляются, и вместо 90 тыс. мест открыто только 78 тыс.

12:09 Путин говорит, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. Но содержательную часть начинает с демографии. По его словам, страна вступила в сложный демографический период. Число рождений в России падает, констатирует он. Хотя в 90-х было хуже, отмечает президент. Сейчас нужно к середине десятилетия обеспечивать устойчивый естественный прирост населения.

12:06 Путин начал выступление.

12:03
Политолог Евгений Минченко отмечает, что текст выступления президента дописывали еще утром.

11:50

11:48

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