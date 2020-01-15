Послание Владимира Путина. Трансляция

13:17

13:15

Путин в послании предлагает закрепить в Конституции роль Госсовета. Вот вам и примерные очертания плана Кремля по транзиту власти. Ориентируются на казахский вариант — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 15, 2020

13:06

Обращение начнется в 12:00 по московскому времени. Президент выступает в Центральном выставочном зале «Манеж», видео будут транслировать не только в телеэфире, но и на крупнейших медиафасадах Москвы — на шести рекламных экранах, фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза».На этом выступление президента завершено. Спасибо, что были с нами.О Конституции. С момента ее создания многое изменилось в стране. У нас нет вооруженного конфликта, страна стабильна. Многие говорят о новой Конституции. Но по мнению Путина, такой необходимости нет. Можно вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию:

1. Россия может оставаться Россией только при сохранении суверенитета. Пришло время внести изменения, которые гарантируют приоритет российской Конституции над международным правом.

2. Для глав субъектов, членов СФ и ГД, министров и судей — запрет на иностранное гражданство и вид на жительство.

3. Кандидат на пост президента должен проживать не менее 25 лет на территории РФ и не иметь иностранного гражданства, когда бы то ни было.

4. Убрать слово «подряд» из фразы о сроках президентства.

5. Нужно расширить полномочия местного самоуправления.

6. Закрепить в Конституции минимальную зарплату не менее прожиточного минимума, достойное пенсионное обеспечение.

7. Усилить роль губернаторов при принятии федеральных решений — закрепить роль Госсовета в Конституции.

8. Дума должна утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров.

9. Назначение руководителей силовых ведомств и, возможно, региональных прокуроров после консультаций с СФ.

10. СФ должен иметь право по представлению президента отстранять председателей судей. Усилить роль Конституционного суда: по представлению президента он сможет проверять законопроекты до их принятия.

Путин анонсировал всеобщее голосование по озвученным поправкам.



12:56

12:53

12:52

12:48

12:45

12:44

12:33

12:31

Какое-то унижение великой сверхдержавы в прямом эфире сейчас происходит: сидят в зале миллиардеры с безграничной властью, которые 20 лет правят страной как хотят и ОБЕЩАЮТ (а аплодируют, как будто уже сделали) наладить горячее питание для учеников младших классов — Сталингулаг (@StalinGulag) January 15, 2020

12:28

12:22

Россияне с восторгом восприняли обращение Путина по поводу бесплатного горячего питания в школах pic.twitter.com/bDRdVUqezs — Смирнов (@sssmirnov) January 15, 2020

12:20

Путин переходит к вооружению армии. Она, по его словам, обогнала многие армии мира на десятилетия.В этом году мы отмечаем юбилей Победы. Мы должны защитить правду о Победе. В РФ будет создан крупнейший архив данных, доступных как россиянам так и всем желающим.Путин предлагает обеспечить бесплатный доступ к отечественным социально важным интернет-ресурсам. Нужен федеральный проект «Доступный интернет».Путин говорит об экологии, о необходимости предприятиям снижать вредные выбросы, снижать количество захороненных отходов.Регионам будут компенсировать из федерального бюджета 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционной льготы. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.Путин переходит к здравоохранению. По его словам, уровень детской смертности достиг исторического минимума, а ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет. Необходимо завершить развертывание системы фельдшерско-акушерских пунктов. В медицинских вузах увеличить квоты на целевое обучение. Систему оплаты труда в здравоохранении изменить. Дети, нуждающиеся в не имеющих разрешения препаратах, не должны оказываться в безвыходной ситуации.Нужно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, особенно региональных. Высшей школе необходимо сотрудничать с работодателями. Студенты после второго курса должны иметь возможность изменить направление обучения, включая смежные профессии.С 1 сентября нужно ввести спецдоплату классным руководителям в 5 тыс. руб. за счет федерального бюджета. Вообще все параметры зарплат бюджетников, заложенные в «майских указах», должны соблюдаться.Путин говорит о необходимости развивать школы, современные технологии в них.Всех учеников с 1 по 4 класс нужно обеспечить горячим питанием в школах.Путин говорит о социальных контрактах. Что эту программу надо усиливать.

Что касается материнского капитала, то программа будет продлена после 31 декабря 2021 года. Минимум до конца 2026 года. Также с 1 января этого года семья при рождении первенца уже получит маткапитал (466 тыс. руб.), хотя ранее это предполагалось только при рождении второго и последующего ребенка. При рождении второго ребенка маткапитал увеличивается на 150 тыс. руб. до 616 тыс.

12:15

12:11

12:09

12:06

12:03

11:50

Сегодня в своём послании Федеральному собранию В. Путин расскажет о борьбе с бедностью и очередном праздновании Победы. Почему он не боролся с бедностью раньше и при чём тут Победа? Очевидно: последние 20 лет Путин провёл на фронтах Великой Отечественной, и ему было не до бедности. — Alexey Navalny (@navalny) January 15, 2020

11:48

Сегодня, 15 января, представители Левого Фронта в Москве перед зданием Манежа, где уже скоро Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию, проводят акцию под названием «Народное послание для Путина», где озвучивают основные требования к президенту pic.twitter.com/a5SZEp3ctQ — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 15, 2020

Чтобы помочь семьям с детьми, Путин предлагает предусмотреть допвыплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года для семей, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека.Важно обеспечить детей местами в детсадах и яслях. Деньги из бюджета выделены, но регионы не справляются, и вместо 90 тыс. мест открыто только 78 тыс.Путин говорит, что в обществе четко обозначился запрос на перемены. Но содержательную часть начинает с демографии. По его словам, страна вступила в сложный демографический период. Число рождений в России падает, констатирует он. Хотя в 90-х было хуже, отмечает президент. Сейчас нужно к середине десятилетия обеспечивать устойчивый естественный прирост населения.Путин начал выступление.Политолог Евгений Минченко отмечает, что текст выступления президента дописывали еще утром.