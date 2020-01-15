Демократы опубликовали новые документы накануне суда по импичменту Трампа

Демократы обнародовали целый ряд документов, полученных от Льва Парнаса, соратника личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Они показывают, что Парнас часто общался с Джулиани и украинскими чиновниками и, возможно, выдвигал необоснованные обвинения в том, что демократ Джо Байден и его сын Хантер Байден были вовлечены в коррупцию на Украине.
Документы, включая телефонные записи и флешки, переданы в Судебный комитет Палаты представителей. Некоторые из них были обнародованы, другие помечены как конфиденциальные. Информация будет включена в официальную запись, которая будет передана в Сенат вместе со статьями об импичменте Трампа.
Среди документов есть скриншот ранее не известного письма Руди Джулиани президенту Украины Владимиру Зеленскому от 10 мая 2019 года. Оно было написано до того, как Зеленский вступил в должность. В письме Джулиани просит Зеленского о встрече «в качестве личного адвоката президента Трампа». На встрече Джулиани, согласно письму, должна сопровождать Виктория Тойсинг, адвокат из Вашингтона и союзник Трампа.
Также в материалах демократов имеется рукописная записка, в которой говорится, что нужно «довести до Зеленского, что дело Байдена будет расследовано». Записка написана рукой Парнаса.
Некоторые документы говорят о причастности Трампа к отставке Мари Йованович с должности посла США на Украине. 23 апреля, незадолго до того как Йованович было приказано вернуться в США, Джулиани написал Парнасу: «Он снова ее уволил».
Парнас также получил сообщения от республиканца Роберта Хайда, который назвал Йованович «bitch», и дал бизнесмену информацию, которая может свидетельствовать о слежке за послом. Хайд сейчас баллотируется на пост президента США в Коннектикуте.
Лоуренс Роббинс, адвокат Йовановича, призвал расследовать данное сообщение. А сам Хайд назвал обвинения смехотворными.
Лев Парнас и его деловой партнер Игорь Фруман, граждане США, эмигрировавшие из бывшего СССР, в прошлом году были обвинены в том, что внесли огромные пожертвования на предвыборную кампанию республиканцам, получив миллионы долларов из России.