Кирилл Мартынов: Суверенный транспутинизм

Путин будет в прямом эфире раздавать народу подачки, называя это «повышением реальных доходов населения». С этого начнется избирательная кампания, выборы 2021 и 2024 годов будут с большой долей вероятности досрочными, а год вообще интенсивным и тяжелым. Впрочем, после «московского дела» никто ничего другого уже и не ждет.

Под такие задачи — угодить начальству и немного заработать самим — из под снега, словно фекалии, оставшиеся с осени, начали вылезать перспективные политические деятели. Особенно тут прекрасен Слава Макаров, который будет создавать «Партию любителей танчиков», выступающую за все хорошее. А первым встрепенулся сокол русской речи Захар Прилепин, который тоже будет делать какую-то крайне патриотическую партию.

Я, впрочем, думаю, что все это полумеры. С юности меня окружали люди, которые грезят о политике в авторитарной стране, и я многому у них научился. Так, однажды студент исторического факультета МГУ на моих глазах придумал партию, которая сочетала бы все лучшее слева и справа, и предложил для нее оригинальное название — национал-социалистическая партия России, подзабыв, что бренд занят.

Поэтому я предлагаю вот что. Поскольку, как объяснил великий В.В. Володин, если нет Путина, нет и России, то нам нужно создать Общероссийский транспутинский фронт. Главная цель этого радикально-консервативного движения должна состоять в максимальном продлении жизни президента (с целью продления жизни России, по Володину).

В рамках фронта нужно создать Институт Путина, изучающий уникальный организм президента по образцу советского Института мозга, исследовавшего гениальность Ленина как нейрофизиологический феномен. Суверенный транспутинизм должен стать ответом на западный обезличенный трансгуманизм, и в него легко интегрируются все увлечения российской власти, от цифровой экономики и искусственного интеллекта до постправославия и неоимперского культа ЧК.

Лозунги тоже все очень понятные, привычные: уже следующее поколение россиян будут жить при транспутинизме и проч.

Сохраним Россию вместе!

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