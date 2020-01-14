Региональные депутаты заявили о создании «Федеративной партии»

Политики и активисты из Липецка, Тамбова, Воронежа, Твери, Саратова, Орла и других городов подали в Минюст заявку о создании «Федеративной партии». Об этом в Facebook сообщил депутат липецкого областного парламента Олег Хомутинников.

«Говорить «левые» или «правые» в современной России не имеет смысла. Есть только одно разделение: за интересы людей или против. Повышение пенсионного возраста и налогов, изъятие средств у регионов, мусорные свалки, преследование за слова, недоступная медицина, забота о гражданах других стран в ущерб россиянам: вот что поддерживают все находящиеся у власти политические силы. И неважно, называются они левыми или правыми. Мы против этого. Мы — за свободу, за настоящее социальное государство, за сменяемость власти, за интересы россиян, каких бы взглядов они ни придерживались», — пишет он.

В беседе с «Новой газетой» политик отметил, что «вся политика стянута к Москве», а то, что происходит в регионах, «никого не интересует»: «Мы хотим, чтобы больше внимания уделялось регионам, ведь подавляющее число граждан живет все-таки там».

Принять участие в выборах члены новой партии планируют уже в этом году.