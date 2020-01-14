Александр Пожалов: Кудрину придется войти в партийную реку

В копилку разговоров про малые партии, старые и новые. Несостоявшемуся лидеру «Правого дела»-2011 всё-таки придётся войти в партийную реку — пусть и к 2021 году?

Из сегодняшнего интервью Алексея Кудрина мы узнаём, что он:

— как и в Фонде борьбы с коррупцией, не видит снижения масштабов коррупции в стране («Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается... Я думаю, что этот ущерб может измеряться триллионами рублей. Коррупция искажает стимулы в экономике, и так мы теряем темпы экономического роста, а с ними и рост доходов населения, инвестиции и т.д.»);

— готов превратить Счётную палату в своего рода антикоррупционный фонд («Сейчас мы только выявляем финансовые нарушения и направляем материалы в правоохранительные органы. Дальше уже они выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями... Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов»);

— против повторения «рокировки» при режиме «тандемократии» («Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд — нормальная, рациональная мера»");

— за увеличение роли Госдумы и Совета Федерации («Во многих странах действительно парламент утверждает состав правительства, имеет ли смысл делать такое в России?... Конечно, вся наша система власти требует совершенствования, в том числе роль парламента. Я считаю, что в принципе нам нужно увеличивать полномочия парламента»).

С такой программой что ещё делать, как не возглавить в 2021 году список «Партии роста», объединённый с «Гражданской платформой» и «Гражданской инициативой»:)

Источник