Борис Джонсон поддержал идею Трампа о новом ядерном соглашении с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 14 января призвал президента США Дональда Трампа быстрее заменить иранскую ядерную сделку 2015 года новым соглашением, пишет Reuters.

Говоря о соглашении 2015 года по контролю над ядерными вооружениями, которое ряд мировых держав заключило с Ираном, Джонсон заявил: «Если мы собираемся избавиться от него, то давайте заменим его и заменим на соглашение Трампа». По мнению британского премьера, «это был бы отличный шаг вперед».

Джонсон отметил, что с этим вопросом надо разобраться, так как он не хочет военного конфликта между Великобританией, США и Ираном.

Ранее президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин выступили за то, чтобы оставить прежнюю ядерную сделку с Ираном.