На Филиппинах эвакуируют жителей из-за проснувшегося вулкана Тааль

В филиппинской столице Манила отменены занятия в школах, не работают офисы и международный аэропорт, а из сельских местностей власти эвакуируют жителей из-за неожиданного выброса лавы, пепла и пара вулканом Тааль, сообщает Associated Press.

Облако пепла, выброшенное вулканом в воскресенье 12 января, к понедельнику распространилось более чем на 100 км к северу, достигнув столицы Филиппин. В аэропорту были отменены более 500 рейсов, но власти надеются, что некоторым самолетам удастся взлететь, после того как их и полосы очистят от пепла.

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e — ABC News (@ABC) January 13, 2020

О жертвах не сообщается. Однако по данным полиции в эвакуационные пункты прибыли более 13 тыс. сельских жителей из двух наиболее пострадавших провинций. Ожидают, что их число увеличится, будут эвакуированы более 100 тыс. людей, находящихся в опасности. Многие жители не могут покинуть покрытые пеплом деревни из-за отсутствия связи, транспорта и плохой видимости. Другие отказываются оставлять свои фермы, так как коровы и свиньи — единственное их средство к существованию.

Власти города Маралит, расположенного вдоль береговой линии озера, в котором находится вулкан, просят помощь армии и полиции, чтобы не дать обезумевшим жителям вернуться обратно в их деревни.

По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, Тааль был беспокойным в течение нескольких месяцев, а в воскресенье выбросил пар, пепел и гальку. Лава, вытекающая из жерла вулкана, в понедельник попала в озеро. Уровень опасности был повышен до 4 из 5 возможных, что говорит о «неизбежном опасном извержении». Институт вулканологии напомнил общественности, что маленький остров, на котором находится вулкан, является «постоянной опасной зоной», хотя рыбацкие деревни существуют там уже много лет. Ученые также подчеркнули, что нужна «полная эвакуация» людей с острова и берега озера, так как возможно вулканическое цунами.

Timelapse shows massive ash cloud as officials in the Philippines warn of 'volcanic tsunami' following eruption near Manila. https://t.co/mvTv8OIJgX pic.twitter.com/6PqROUzxPQ — ABC News (@ABC) January 13, 2020

Трудно сказать, когда извержение прекратится. В 1970-х годах Тааль действовал около четырех месяцев. Этот вулкан — один из самых маленьких в мире и входит в число двух десятков действующих вулканов на Филиппинах.