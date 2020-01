На Филиппинах эвакуируют жителей из-за проснувшегося вулкана Тааль

В филиппинской столице Манила отменены занятия в школах, не работают офисы и международный аэропорт, а из сельских местностей власти эвакуируют жителей из-за неожиданного выброса лавы, пепла и пара вулканом Тааль, сообщает Associated Press.

Облако пепла, выброшенное вулканом в воскресенье 12 января, к понедельнику распространилось более чем на 100 км к северу, достигнув столицы Филиппин. В аэропорту были отменены более 500 рейсов, но власти надеются, что некоторым самолетам удастся взлететь, после того как их и полосы очистят от пепла.

