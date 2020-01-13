Какие законы осложнят жизнь в 2020-м

Иностранные агенты

2 декабря президент Путин подписал предложенные Госдумой изменения в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Нововведения расширили понятие «иностранный агент». Первоначально такой статус могли получить НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории России, но при этом получающие деньги из-за рубежа. С 2017-го года такой статус также получали СМИ. А теперь иностранными агентами могут стать физические лица, если они участвуют в работе СМИ-иностранного агента или просто распространяют (цитируют) их материалы.

При этом для физических лиц предусомтрены два разных статуса: либо просто «иностранного агента», либо «СМИ-иностранного агента». Второй категории придётся помечать все свои тексты, включая посты в соцсетях, как написанные «иностранным агентом». Кроме того, им будут грозить крупные штрафы, к примеру, за отказ регистрировать в России кампанию. Просто «иностранным агентам» также под страхом крупных штрафов следует информировать о своей деятельности Минюст.

Критики закона уже отметили, что если он будет применяться так же широко, как раньше закон об НКО-иноагентах, то «иностранными агентами» рискуют оказаться журналисты многих российских и зарубежных изданий, блогеры, а также все политически активные люди, хотя бы раз перепостившие их статьи. Эксперты назвали закон антиконституционным.

Другой важный закон, уже получивший название «закона о суверенном Интернете», вступил в силу ещё 1 ноября, но столкнуться с фактическими последствиями россиянам предстоит только в 2020-ом. Официальная цель — защита отечественного сегмента Сети от внешних угроз путём создания дублирующей инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы Интернета в случае его гипотетического отключения. Для этого провайдерам за государственный счёт устанавливается специальное оборудование, способное также анализировать и фильтровать трафик. Например, различать какие пакеты данных имеют сигнатуру YouTube, а какие — Telegram. На этом основании эксперты уже называют новый закон шагом в сторону мягкого варианта китайской модели контроля над Интернетом.

Новая мера неизбежно ухудшит работу Интернета: система фильтрации ударит по скорости, а настройки государственного оборудования могут плохо совмещаться с конфигурациями у провайдеров

Впрочем, пока что строгость задумки компенсируется техническими проблемами при реализации. Эксперты уверены, что система фильтрации DPI (Deep Packet Inspection), стоящая на государственном оборудовании, устареет в течение нескольких лет. Уже в октябре, после самых первых тестов, интернет-сообщество начало переход на новые средства защиты. А во время декабрьских учений условный злоумышленник успешно провёл более 50% задуманных кибератак.

Зато новая мера неизбежно ухудшит работу Интернета: система фильтрации ударит по скорости, а настройки государственного оборудования могут плохо совмещаться с конфигурациями у провайдеров.

Русский Софт

Но на суверенном Интернете предновогодние подарки в сфере высоких технологий не заканчиваются. 2 декабря Путин также подписал закон, обязывающий предустанавливать на устройства, продающиеся в России, программное обеспечение от отечественных производителей. Новая мера вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Формальным поводом стало разбирательство между Яндекс и Google ещё в 2015-ом. Российская компания обвинила Интернет-гиганта в недобросовестной конкуренции, заявив, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке и запрещает производителям смартфонов предустанавливать программы Яндекса. ФАС претензии поддержала, и Google отменил запрет, а также выплатил компенсацию. Но российские законодатели уже решили взяться за проблему всерьёз.

Многие опасаются, что реализация такой меры заставит Apple уйти из России: компания не любит предустанавливать чужое оборудование на свои устройства

Как именно новый закон будет работать, пока неясно: требуется ещё ряд подзаконных актов. Но его авторы надеются, что в результате на все устройства будут в обязательном порядке ставить российские программы, аналогичные зарубежным.

Многие опасаются, что реализация такой меры заставит Apple уйти из России: компания не любит предустанавливать чужое оборудование на свои устройства. Впрочем, ранее Apple уже выполняла похожие требования со стороны российских властей и крупных компаний.

Другая проблема — снижение качества софта. После принятия закона производителям ПО станет важнее включить свою программу в одобренный государством список, нежели произвести конкурентоспособный товар.

16% подоходного налога

В администрации президента и в правительстве обсуждается возможность реформы НДФЛ, призванной продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Чиновники предлагают ввести для малоимущих налогоплательщиков, составляющих 12,7% от всего населения, вычет из налога в размере до 1,5 прожиточных минимумов. Чтобы компенсировать недополучаемые бюджетом деньги, для остальных россиян подоходный налог повысят с 13% до 16. Это восполнит лишь часть утраченной прибыли, однако чиновники надеятся, что снижение налоговой нагрузки на беднейшие слои общества послужит развитию экономики и увеличению спроса.

Экономисты оптимизм чиновников не разделяют. По мнению экспертов, серьёзного эффекта предложенная мера не даст, так как бедные люди страдают не от подоходного налога, а от увеличения цен, которое после повышения НДФЛ скорее продолжится. Зато эта мера дополнительно простимулирует выплату «серых зарплат»: работникам станет выгодно просить работодателя давать им деньги в конверте, занижая официальный заработок, чтобы добиться причисления к малоимущим слоям населения.

Фото: sm-news.ru