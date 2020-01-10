Видео: в украинский Boeing попала ракета

Попадание иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины» подтверждает видео, опубликованное в Twitter иранским активистом Нариманом Гарибом. Сверку записи провела The New York Times. Издание отмечает, что на видео есть подсказки для официального следствия о причинах падения самолета в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Согласно видеоролику, нечто похожее на ракету попало в самолет над городом Паранд, расположенном недалеко от аэропорта, после произошел небольшой взрыв. Но самолет не взорвался и, как показывает видео, продолжал летать в течение нескольких минут, повернул обратно к аэропорту. Самолет, который к тому времени прекратил передачу своего сигнала, еще некоторое время летел в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился.

NYT пишет, что данные с видео соответствуют другим изображениям с места происшествия и спутниковым снимкам, соответствуют они и информации о траектории полета лайнера.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Иран отрицает, что самолет был сбит ракетой, и говорит, что сначала нужно провести расследование. При этом страна пригласила Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, пишет Reuters. Штаты направят своего представителя, сообщил представитель Ирана во входящей в состав ООН Международной организации гражданской авиации Фархад Парвареш. США могут по международным правилам участвовать в расследовании, так как там был спроектирован и построен самолет Boeing 737-800NG.

Своих представителей также назначили Канада и Украина. Швеция и Афганистан, чьи граждане также находились на борту, также были уведомлены. По словам Парвареша, в расследовании может быть задействована и Франция как одна из стран, где производятся двигатели для Boeing .

Наши коллеги из Bellingcat установили, что видео предполагаемого попадания иранской ракеты в украинский самолет было снято в населенном пункте Паранд в пригороде Тегерана, где была отмечена последняя точка транспондера самолета. Мы пришли к тому же выводу.https://t.co/baLPqtKtLs pic.twitter.com/mD8LDojzXp — CIT (@CITeam_ru) January 9, 2020

Ранее о том, что самолет мог быть сбит по ошибке ракетой, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на разведку своей страны и союзников. В США также считают, что Иран сбил самолет по ошибке. Допустил вероятность того, что в лайнер попала ракета, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News. Украина рассматривает версию с попаданием ракеты как одну из основных.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Иран подготовил предварительный отчет о произошедшем, в котором говорилось, что самолет пытался развернуться и вернуться в аэропорт из-за пожара на борту.