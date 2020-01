Видео: в украинский Boeing попала ракета

Попадание иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины» подтверждает видео, опубликованное в Twitter иранским активистом Нариманом Гарибом. Сверку записи провела The New York Times. Издание отмечает, что на видео есть подсказки для официального следствия о причинах падения самолета в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Согласно видеоролику, нечто похожее на ракету попало в самолет над городом Паранд, расположенном недалеко от аэропорта, после произошел небольшой взрыв. Но самолет не взорвался и, как показывает видео, продолжал летать в течение нескольких минут, повернул обратно к аэропорту. Самолет, который к тому времени прекратил передачу своего сигнала, еще некоторое время летел в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился.

NYT пишет, что данные с видео соответствуют другим изображениям с места происшествия и спутниковым снимкам, соответствуют они и информации о траектории полета лайнера.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB