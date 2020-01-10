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#трагедия

Видео: в украинский Boeing попала ракета

10.01.2020

Мировые лидеры говорят, что украинский самолет в Иране был случайно сбит ракетой — эту версию подтверждает и опубликованное видео. Иран обвинения отрицает и приглашает представителей других стран к совместному расследованию

Попадание иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины» подтверждает видео, опубликованное в Twitter иранским активистом Нариманом Гарибом. Сверку записи провела The New York Times. Издание отмечает, что на видео есть подсказки для официального следствия о причинах падения самолета в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Согласно видеоролику, нечто похожее на ракету попало в самолет над городом Паранд, расположенном недалеко от аэропорта, после произошел небольшой взрыв. Но самолет не взорвался и, как показывает видео, продолжал летать в течение нескольких минут, повернул обратно к аэропорту. Самолет, который к тому времени прекратил передачу своего сигнала, еще некоторое время летел в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился.

NYT пишет, что данные с видео соответствуют другим изображениям с места происшествия и спутниковым снимкам, соответствуют они и информации о траектории полета лайнера.

Иран отрицает, что самолет был сбит ракетой, и говорит, что сначала нужно провести расследование. При этом страна пригласила Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, пишет Reuters. Штаты направят своего представителя, сообщил представитель Ирана во входящей в состав ООН Международной организации гражданской авиации Фархад Парвареш. США могут по международным правилам участвовать в расследовании, так как там был спроектирован и построен самолет Boeing 737-800NG.

Своих представителей также назначили Канада и Украина. Швеция и Афганистан, чьи граждане также находились на борту, также были уведомлены. По словам Парвареша, в расследовании может быть задействована и Франция как одна из стран, где производятся двигатели для Boeing .

Ранее о том, что самолет мог быть сбит по ошибке ракетой, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на разведку своей страны и союзников. В США также считают, что Иран сбил самолет по ошибке. Допустил вероятность того, что в лайнер попала ракета, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News. Украина рассматривает версию с попаданием ракеты как одну из основных.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Иран подготовил предварительный отчет о произошедшем, в котором говорилось, что самолет пытался развернуться и вернуться в аэропорт из-за пожара на борту.

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