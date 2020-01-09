Власти Канады заявили об атаке иранской ракеты на украинский Boeing

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть сведения о том, что Иран сбил украинский самолет Boeing-737 под Тегераном.

«Мы располагает разведанными из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Согласно этим данным, самолет был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Это могло быть непреднамеренно», — сказал он, передает ABC News.

BREAKING: Justin Trudeau: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile."



"This may well have been unintentional." https://t.co/0lUcvfqWfZ pic.twitter.com/3et3sP9MtK — ABC News (@ABC) January 9, 2020

Ранее об этой версии крушения украинского лайнера сообщали со ссылкой на источники американские СМИ. Президент США Дональд Трамп говорил, что у него есть сомнения в том, что техническая неисправность стала причиной трагедии. «Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал он, отметив, что самолет взлетал «в довольно трудной обстановке».

О том, что версия о ракетной атаке на самолет рассматривается в числе других, говорили и в Совете национальной безопасности Украины.

Boeing-737 разбился в районе аэропорта в Тегеране 8 января. Он совершал рейс Тегеран–Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Это 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 — Канады, 82 — Ирана, 3 — Германии, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Великобритании.

