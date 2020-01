Власти Канады заявили об атаке иранской ракеты на украинский Boeing

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть сведения о том, что Иран сбил украинский самолет Boeing-737 под Тегераном.

«Мы располагает разведанными из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Согласно этим данным, самолет был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Это могло быть непреднамеренно», — сказал он, передает ABC News.

BREAKING: Justin Trudeau: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile."



"This may well have been unintentional." https://t.co/0lUcvfqWfZ pic.twitter.com/3et3sP9MtK