США объявили о новых санкциях для Ирана

Трамп сделал заявление после атаки Ирана на базы в Ираке, где располагались американские военные. Президент США сообщил, что ни один американец не пострадал в результате атаки благодаря принятым мерам предосторожности и хорошо сработавшей системе реагирования. Ответ на удары Трамп пообещал пока экономический.

«Поскольку мы продолжаем оценивать варианты в ответ на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — заявил американский президент.

Это делается, так как соглашение по ядерной программе Ирана истекает, что дает стране путь к быстрому прорыву в этой области.

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность. Теперь они должны отделиться от остатков иранского соглашения, и мы все должны работать вместе, чтобы заключить новую сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным. Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и использовать его огромный неиспользованный потенциал. Иран может быть великой страной», — отметил Трамп.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удары «завершили» реакцию Тегерана на убийство Сулеймани, а влиятельный иракский шиитский священник Моктада ас-Садр сказал, что кризис окончен, сообщает Reuters.