Иран нанес удар по военным базам США в Ираке

Официальный представитель США заявил, что информации о жертвах не поступало, хотя подсчет ущерба продолжается, а разрушенные объекты обыскиваются. Президент Дональд Трамп заявил, что «пока все хорошо». На одной из баз также находились норвежские военнослужащие.

Ранее, из-за возможных ракетных ударов, Федеральное управление гражданской авиации США предупредило о «возможном просчете или неправильной идентификации» для гражданских самолетов в Персидском заливе. Предупреждение ФАУ запретило пилотам и перевозчикам США пролетать над районами воздушного пространства Ирака, Ирана и некоторых стран Персидского залива.

После ударов Касем Сулеймани был захоронен. Ранее сообщалось, что в родном городе генерала Кермане во время траурной процессии с его гробом в давке погибло 56 человек.