Иран вышел из ядерной сделки

Иран заявил, что больше не будет соблюдать ограничения, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года, так как США уничтожили генерала Кассема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.

Это представляет собой наиболее очевидную угрозу распространения ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года. Это также усиливает региональную напряженность, так как давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность создать атомную бомбу, отмечает агенство.

Государственное телевидение Ирана процитировало заявление администрации президента Хасана Рухани, в котором говорится, что страна не будет соблюдать ограничений на обогащение урана, количество накопленного обогащенного урана, а также исследования и разработки в своей ядерной деятельности.

«Интерфакс» обращает внимание, что Иран обещает продолжить свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с «пятеркой» подписантов соглашения, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Сулеймани.