Командир теней

Генерал-майор Кассем Сулеймани был лидером сил «Кудс». В своем очерке 2013 года в журнале The New Yorker Декстер Филкинс описывал его так: маленький мужчина с серебряными волосами, с коротко подстриженной бородой и выражением самодостаточности. Будучи командиром Революционной гвардии, он принадлежал к небольшому братству, сформированному во время Священной обороны — ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 год, и в которой погибли до миллиона человек. Это была катастрофическая война, но для Ирана она стала началом трехлетнего проекта по созданию сферы влияния шиитов, простирающейся через Ирак и Сирию до Средиземного моря. Вместе со своими союзниками в Сирии и Ливане Иран сформировал Ось Сопротивления против доминирующих в регионе суннитских держав и Запада. В Сирии проект оказался на волоске, и Сулеймани решился на отчаянную борьбу, несмотря на то, что ценой победы стал межконфессиональный конфликт, охвативший регион на долгие годы.

Сулеймани принял командование силами «Кудс» в 1998 году. В то время он стремился склонить Ближний Восток в пользу Ирана, убивая соперников, вооружая союзников и, в течение большей части десятилетия руководя сетью групп боевиков, которые убили сотни американцев в Ираке. Министерство финансов США наложило санкции на Сулеймани за его роль в поддержке режима Асада и за подстрекательство к терроризму. И все же он оставался в основном невидимым для внешнего мира. «Сулеймани — единственный самый влиятельный оперативник на Ближнем Востоке», — рассказывал Джон Магуайр, бывший офицер ЦРУ в Ираке.

Его образом среди верных иранцев был образ безупречного героя войны, ветерана ирано-иракской войны, в которой он стал командиром дивизии, когда ему было всего двадцать с лишним лет. На публике он был почти театрально скромен. Его власть главным образом проистекала из его близких отношений с Хаменеи. Верховный лидер, который обычно высоко ценит павших солдат, называл Сулеймани «живым мучеником революции». Сулеймани был решительным сторонником авторитарной системы Ирана. В июле 1999 года, в разгар студенческих протестов, он подписал с другими командирами Революционной гвардии письмо, предупреждающее президента-реформиста Мохаммада Хатами, что, если он не подавит восстание, военные, возможно, свергнут его. «Наше терпение кончилось», — написали тогда генералы. «Он связан с каждым уголком системы. Он — то, что я называю политически умным. У него отношения со всеми», — говорил в интервью The New Yorker бывший глава Моссада Меир Даган. Чиновники описывали его как верующего в ислам и революцию; в то время как многие высокопоставленные представители Революционной гвардии стали богатыми благодаря контролю гвардии над ключевыми иранскими отраслями промышленности, Сулеймани был наделен личным состоянием Верховного лидера. «О нем хорошо позаботились, — рассказывал Магуайр.

Сулеймани жил в Тегеране и, по-видимому, вел домашнюю жизнь бюрократа среднего возраста. У него были проблемы с простатой и периодические боли в спине. Он «уважал свою жену», иногда беря ее с собой в поездки. У него было три сына и две дочери.

У Сулеймани было плохое официальное образование, при этом он был очень проницательным, пугающе интеллигентным стратегом. Он вознаграждал политиков по всему Ближнему Востоку, запугивал, когда это было необходимо, и шел на убийство в качестве крайней меры. За прошедшие годы силы «Кудс» создали международную сеть, в которую входили представители иранской диаспоры. «Они повсюду», — говорил сотрудник по безопасности на Ближнем Востоке. В 2010 году, по словам западных чиновников, силы «Кудс» и Хезболла начали новую кампанию против американских и израильских целей — в качестве возмездия за усилия по замедлению иранской ядерной программы, которая включала кибератаки и убийства иранских ученых-ядерщиков.

Сулеймани организовывал атаки в таких отдаленных местах, как Таиланд, Нью-Дели, Лагос и Найроби. Самым печально известным был план в 2011 году нанять мексиканский наркокартель, чтобы взорвать посла Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, когда он ел в ресторане в нескольких милях от Белого дома. Член картеля, к которому обратился агент Сулеймани, оказался информатором Администрации по борьбе с наркотиками США. Тем не менее, после того, как заговор рухнул, два бывших американских чиновника сказали комитету Конгресса, что Сулеймани должен быть убит.

Что такое силы «Кудс», которые возглавлял генерал Сулеймани?

Сила «Кудс» — элитная ветвь Революционной гвардии. Это острый инструмент иранской внешней политики, примерно аналогичный объединенному ЦРУ и спецназу; его название происходит от персидского слова «Иерусалим», которое его бойцы обещали освободить. С 1979 года его целью было уничтожить врагов Ирана и расширить влияние страны на Ближнем Востоке.

Почему Иран поддерживает Ассада в Сирии?

Несмотря на американские санкции, введенные для того, чтобы помешать разработать ядерное оружие, иранцы были непреклонны в своих усилиях по спасению Асада. Среди прочего, они предоставили кредит на $7 млрд для поддержки сирийской экономики. «Я не думаю, что иранцы рассчитывают это в долларах. Они считали потерю Асада реальной угрозой», — говорил сотрудник ближневосточной службы безопасности. Для Сулеймани спасение Асада казалось вопросом гордости. «Сулеймани сказал нам, что иранцы будут делать все необходимое», — говорил Декстеру Филкинсу бывший иракский лидер. «Он сказал: «Мы не такие, как американцы. Мы не оставляем наших друзей».

Для Сулеймани отказ от Асада означал бы отказ от проекта расширения, который занимал его в течение пятнадцати лет. «Мы не обращаем внимания на пропаганду врага, потому что Сирия является линией сопротивления, и эта реальность неоспорима», — говорил он перед Ассамблеей экспертов—клириков, которые выбирают Верховного лидера. По его словам, Иран обязан «защищать мусульман, потому что они находятся под давлением и притеснением».

В подготовке материала использовался очерк Декстера Филкинса в журнале The New Yorker за сентябрь 2013 года.