США начинают войну против Ирана?

Убийство иранского генерал-майора Кассима Сулеймани ракетой в аэропорту Багдада (Ирак) было произведено по приказу президента США Дональда Трампа, подтвердил в своем специальном заявлении Пентагон. По словам известного специалиста по Ближнему Востоку Фарида Закария, Сулеймани был одним из важнейших людей в иранской властной иерархии.

«Он плохой парень, нет вопросов, но почему его решили устранить сейчас?» — говорит Закария в прямом эфире CNN, где он ведет еженедельную аналитическую программу. Закария утверждает, что за убитым генералом, который руководил войсками шиитов, немало крови американских солдат, а также мирных граждан в Йемене, Сирии, Ливане, Израиле, в Газе, добавляют эксперты. Однако когда во время войны США в Ираке тогдашнему президенту США Джорджу Бушу военные предлагали устранить генерала, тот приказал не торопиться: слишком серьезную роль Сулеймани играл в иранской верхушке. Закария также напоминает, что Трамп собирался максимально сократить американское присутствие на Ближнем Востоке, однако убийство Сулеймани очевидно ведет к эскалации ситуации в этом всегда взрывоопасном регионе.

Почему Трамп приказал устранить «плохого парня» сейчас, пока неясно. Очевидно, что за устранением генерала последует ответ Ирана. В столице страны несколько дней подряд некие радикалы атаковали посольство США — для защиты посольства из Кувейта срочно было переброшено более 100 спецназовцев. Еще около тысячи готовы к отправке в любую минуту, сообщает CNN. Мало кто сомневается, что коктейли Молотова, летящие за высокий забор посольства, летят туда с ведома властей Тегерана. Вопрос, куда ударит в ответ Иран? Легко предположить, что под ударом может оказаться Израиль, хотя возможно, и базы США в Ираке.